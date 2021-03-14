Kovalamacada yakalanan araçtan poşet poşet zehir çıktı

Uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.U. idaresindeki 81 ABH 520 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü idaresindeki otomobil, Düzce şehir merkezine doğru kaçmaya başladı. Bekçilerin anonsu ile başlayan kovalamacada kaçan otomobil, polis ekiplerinin de sıkı takibi sonucu Şerefiye Mahallesi Sinem Sokak'ta durduruldu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramalarda 3 poşet içerisinde 100 gram metamfetamin, 421 adet uyuşturucu hap ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise kurusıkıdan bozma 1 adet tabanca ele geçirildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve içinden uyuşturucu çıkan otomobildeki sürücü B.U. ile araçta bulunan C.İ. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobil ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.