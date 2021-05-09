Kovalamacada yakalanan iki kişilik araçtan 6 kişi çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ticari araç, kovalamaca sonrasında yakalandı. 2 kişilik araçla kısıtlamayı ihlal ederek kaçan 6 kişiye ise 30 bin 579 lira cezai işlem uygulandı.

Olay Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ç.Ş. idaresinde 81 AG 115 plakalı Fiat marka hafif ticari araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bahçeşehir bölgesinde kaçmaya devam eden sürücü, daha sonra köy yollarına girerek izini kaybettirmeye çalışan araç, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Durduran tek kapılı ve 2 kişilik araçta yapılan kontrollerde araç içinde 6 kişinin olduğu belirlendi.

Aracın kapılarını açan polis ekipleri, aracın bagajından bile şahısların çıktığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Polis ekiplerince şahısların üstünde ve otomobilde yapılan aramada ise 1 adet silah ele geçirildi. İnceleme sonrasında izinsiz sokağa çıktığı belirlenen şahıslara kısıtlama ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanmak nedeni ile toplamda 30 bin 579 lira cezai işlem uygulandı.