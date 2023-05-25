Köy evi alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Koçullu köyünde 2 katlı ahşap ev yandı. Yangında evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Akçakoca ilçesine bağlı Koçullu köyünde Selami Ö.'ye ait evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Akçakoca itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan Bircan Ö. ve kızı Aleyna Ö. hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.