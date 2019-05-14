Köy köy hayvanlar aşılandı

2019 yılı Mart ayı içerisinde 173 Köy, 15 mahallede 26 bin 610 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı, 27 köy 8 mahallede 432 büyükbaş hayvana E.COLİ aşısı, 84 köyde 8 bin 872 büyükbaş hayvana LSD aşısı yapıldığı bildirildi. Ayrıca 42 köyde 993 adet BRUCELLA aşısı buzağılara koruyucu olarak uygulandı. 4 köyde 367 adet küçükbaş hayvana PPR(Veba),1 köyde 40 küçükbaşa BRUCELLA ve 1 köyde 257 küçükbaşa çiçek aşısı yapıldığı bildirildi.

35 kişi kedi ve köpek ısırdı

Koruyucu olarak 55 köy 10 mahallede bin 118 köpek 25 kediye toplamda bin 143 kuduz aşısı uygulandığı aktarıldı. Düzce meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 35 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediği aktarıldı.

Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de düzenli yapıldığı bildirildi.