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Köy okullarında eğitime tatlı başlangıç

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı merkeze bağlı 23 köy okulunda öğrencilere çikolata, şeker ve kalem hediye etti.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, uzun süredir okuldan uzak kalan öğrencilere hoş geldin hediyesi vererek sevindirdi. Merkeze bağlı 23 köye giden Sosyal İşler Müdürü Ayşe Kılıç ve personelleri, kendi elleriyle öğrencilere çikolata ve şeker dağıttı. Hediyerler dersleri tatlandıran öğrenciler, Düzce Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

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