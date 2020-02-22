Köy okulunda periyodik bakımlar başladı

Köy okullarında olası meydana gelebilecek elektrik arızalarını önlemek amacı ile her yıl düzenli olarak periyodik bakım kontrolleri yapılıyor. Bu kapsamda köy okullarında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Yenitaşköprü Ortaokulu'nda elektrik periyodik bakım kontrolleri başlatıldı. Periyodik Kontrol Uzmanı Zekeriya Hikmetumut tarafından yapılan kontroller çerçevesinde iç tesisat, paratoner, jeneratör ve topraklama kontrolleri sonrasında raporlama yapılarak olası tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde Düzce genelinde ki tüm köy okullarında bakım çalışmaları yapılacak.