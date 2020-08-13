Köy okulunda tüm hazırlıklar tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yenitaşköprü köyünde bulunan Ortaokulda bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Okul öğrencilerin geleceği zaman öncesi tüm hazırlıklarını bitirdi.

Korona virüs salgını sonrasında kapanan okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı yeni tarih sonrasında açılacak. Korona virüs salgını nedeni ile okulun dört bir yanında yenileme ve dezenfekte çalışması yapıldı. Okulun girişi düzenlendi. Tabelası yenilendi. Okulun dört bir yanına dezenfektanlar yerleştirildi. Hijyen temizlikleri tamamlandı. Yeşil alanlar otlardan temizlenirken, ağaçlarda budama çalışmaları yapıldı. Anasınıfı öğrencileri için oyun bahçesi oluşturuldu. Okulun yıpranan dış duvarlarında da düzenleme yapıldı. Yapılan son çalışmalar ile birlikte okula gelecek öğrenciler için tüm hazırlıklar tamamlandı.