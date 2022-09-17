Köy okulunda yapılan çalışmalar incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de birçok okulda yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Eski Mengencik İlkokulu'nda da yapılan çalışmalar çocuklar tarafından beğenildi.

Düzce'de İl Özel idaresi tarafından birçok okulda yenileme ve tadilat çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başlandı. Birçok okulda çalışmalar tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Eski Mengencik Köyü'nde bulunan ilkokulunda çevresinde düzenleme yapılarak, bazı kısımlarında ise yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet köy okuluna giderek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Atay, öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.