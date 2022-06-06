Köy okulundaki öğrencilere spor malzemesi

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Çilimli'de bulunan köy okuluna gönderilen spor malzemeleri ile öğrenciler çeşitli spor etkinliklerini gerçekleştirmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde temel eğitim okullarına çeşitli desteklemeler gerçekleştirmek amacı ile ülke genelinde Temel Eğitimde 10 bin okul projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde Düzce'de ihtiyaçları tespit edilen okullara çeşitli desteklemeler yapılırken, Çilimli'ye bağlı Yenivakıf köyünde ki ilkokula da spor malzemeleri desteği verildi. Okula gönderilen malzemeleri ço seven öğrenciler bol bol etkinlik yaparak keyifli zamanlar geçirdi.