İhlas Haber Ajansı

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Köy yolları kışa hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri kış sezonu öncesinde köy yollarında onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce'de çetin geçen kış öncesinde kent genelindeki tüm köylerde yol yapım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Kış aylarında yolların kapanmasını önlemek için başlatılan çalışmalar çerçevesinde köy yollarında beton asfalt çalışmaları da sürdürülüyor. Birçok noktada yapılan yollara bir yenisi daha eklendi. Bu çerçevede, Yığılca Karakaş köyünde yürütülen çalışmalar tamamlanarak, yol vatandaşların kullanımına açıldı.

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