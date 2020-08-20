İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyde yapılan içme suyu hattında inceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri’ne bağlı Çelikdere Köyü’nde içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'ne bağlı Çelikdere Köyü'nde içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulundu.


Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Cumayeri'ne bağlı Çelikdere köyünde içme suyu hattında yenileme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak yerinde inceledi. Çelikdere köyü içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulunan Vali Atay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.