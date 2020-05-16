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Köylerde alt yapı çalışmaları başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, il genelinde köylerinde alt yapılarının il özel idaresi ekiplerince yapılmaya başlandığını belirtti.


Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde Düzce Valiliği İl Özei İlaresi ekiplerince alt yapı çalışmaları başladı. Alt yapısında eksik olan, foseptik çukuru sıkıntısı ve su sorunu yaşayan köylerin alt yapılarında düzenleme yapılması için gerekli program hazırlanırken, Yeşiltepe köyünde de yol açma çalışmaları ile birlikte köyün alt yapısında yenilikler yapılacak. İl genelinde sıkıntısı olan bir çok köy bu yaz ekipler tarafından sıkıntıları giderilecek.

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