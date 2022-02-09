Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan 3 kişi jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Zanlıların evinden çaldıkları eşyalar ile hırsızlık için kullandıkları anahtar takımları da çıktı.

Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan Ören Köyü'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik olarak JASAT ile birlikte yapılan kamera incelemelerinde faillerin E. D., M.A.K. ve İ.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. E.D. ve M.A.K. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. İ.A. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca şüphelilerin yapılan ev aramalarında; 1 adet av tüfeği, 1 adet et kesme testeresi, 1 adet lokma takımı, 1 adet takım elbise, 34 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kamuflaj desenli av yeleği ele geçirildi.