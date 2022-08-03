Köyleri tek tek gezerek vatandaşları dinledi

Atay, köylülerle bir araya gelerek onlarla sohbet edip varsa sorunlarını dinledi.

Vali Atay, köyleri gezmeye devam ediyor. Çilimli ilçesinde köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atay, vatandaşları tek tek dinledi.

Atay ayrıca İshaklar Köyünde bulunan Cemal Yeşilyurt Kur'an Kursunda incelemelerde bulunup yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Sonrasında da Esenli İlkokulu - Ortaokulunda yapılan güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.