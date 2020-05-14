Köylüler ormanda çıkan yangınına müdahale ederken dumandan etkilendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden köylüler dumandan etkilendi. Kilometrelerce yol yürüyen 112 ekipleri bir yandan köylülere müdahale etti, bir yandan da köylülerle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında 5 hektar otluk alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle Küme evleri bölgesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarından yangın çıktı. Dumanları gören köylüler kazma ve küreklerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Havanın sıcak olması nedeniyle alevler kısa sürede yayılırken yoğun dumandan 7 köylü etkilendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekibi, köylülere ulaşabilmek için orman içinden yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale eden sağlık ekibi bir taraftan da köylülerle birlikte yangına kovalarla su dökerek müdahale etti.

Köylüler, ormanlık alandan dumanlar çıktığını görünce alevlere müdahale etmek için harekete geçtiklerini belirterek, ormanlık alanın kendi çabalarıyla söndürdüklerini söyledi. Yangında orman içindeki 5 hektar otluk alan tamamen yanarak kül oldu.