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Köylülere hem eğitim hem muayene

Akçakoca Sağlık Müdürlüğü ekipleri gezici sağlık ekiplerince ilçeye bağlı bazı köylerde kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı ile ilgili eğitim verilerek köylüler muayene edildi.


Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı tedbirleri kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Göktepe köyünde köylüleri muayene etti. Müdürlüğe bağlı gezici sağlık aracı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında köylülere genel muayene ve diş taraması yapıldı. Ayrıca taramaya katılanlara kırım Kongo kanamlı ateşi ve güneş çarpması konularında da eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen taramada ayrıca köylülere iş sağlığı güvenliği ve işçi sosyal hakları ile ilgili de eğitimle verildi.

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