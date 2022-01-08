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Köylülerin kedi ve köpeklerine kuduz aşılaması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kedi ve köpek aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, köylere gidilerek vatandaşların hayvanları da aşılanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kedi ve köpek aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, köylere gidilerek vatandaşların hayvanları da aşılanıyor.


Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aşılama çalışmaları sürdürülürken, ilçelerde de ilçe müdürlükleri köylere gidiyor.


Bu kapsamda Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Hocaköy Köyü'nde vatandaşların kedi ve köpeklerine kuduz aşısı çalışmaları yaptı. Tüm kedi ve köpekler tek tek aşılanırken, yeni doğum yapan hayvanlar içinde bilgi verilmesi durumunda aşılama yapılacağını köylülere ekipler tarafından bildirildi.

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