KPSS'ye hazırlanırken motivasyon nedenlerinizi belirlemelisiniz

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile İş Kulübü'nün birlikte düzenlediği “KPSS ve Kamuda Mülakat Tüyoları” başlıklı konferansta eğitmenler önemli bilgiler paylaştı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanmada ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı etkinlikte katılımcılar bilgilendirdi. Sınava hazırlanma sürecinde planın ve hedef belirlemenin önemine değinen konuşmacılar, kişiye özel planların daha başarılı sonuçlar verdiğini ifade ettiler. Motivasyon kaynağını iyi belirlemek gerektiğinin altını çizen davetli konuşmacılar, bu nedenleri de yazılı hale getirilmesinin ders çalışma verimini artıracağına değindi.

İletişimin öneminden de bahseden konuşmacılar, eğitim veren kişilerin kullandığı kelimelere, giydiği elbise ve rengine dahi dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşurken karşısındakilerle olan mesafenin iyi ayarlanması ve ses tonunun ve kullanılan sözcükler arası boşluğa da dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunan konuşmacılar, nesil yetiştirecek kişilerin, öncelikle kendisini bu sürece en iyi şekilde hazırlaması gerektiğine vurgu yaptılar.

Program sonunda davetli misafirlere yaptıkları başarılı çalışma ve sunumları için teşekkür belgesi takdim edildi.