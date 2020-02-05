Kreşte yaşanan 2 yaşındaki çocuğa darp iddialarıyla ilgili olarak kreş kurucusu konuştu

Düzce'de özel bir kreşte, meydana gelen olayda öğretmenin 2 yaşındaki çocuğu güvenlik kameralarının önünde darp etmesi sonrası kreşin kurucusu Niyazi Bakan açıklama yaptı. Bakan, açıklamasında yaşanan olayla ilgili olarak adli ve idari işlemlerinin kendileri tarafından başlatıldığını söyledi.

Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte meydana gelen olayda oğlu E.T.'yi özel kreşe getiren baba Selçuk T. oğlunun kreşte ilk günü olması nedeniyle de ayrılmayarak yanında kaldı. Salonda oturan Selçuk T., öğretmen Y.K. ile birlikte oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Baba Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Y.K.'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, tokat attığını gördü. Bunun üzerine çocuğunun olduğu oyun alanına giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi ve eşi Tuba T.'ye haber verdi. Kreşe gelen anne Tuba T. de güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ağlayarak, öğretmen Y.K.'ye tepki gösterdi.

Olayın yaşandığı kreşin kurucusu Niyazi Bakan, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak bütün adli ve idari işlemlerinin kendileri tarafından başlatıldığını söyledi. Bakan açıklamasında, “Olay 04 Şubat 2020 tarihinde kameralarla görüntü kaydedilen oyun parkı olan ortak alanda gerçekleşmiş olup anında kurum yönetimince olaya müdahale edilmiş, çocuk korumaya alınarak veliye gereken destek verilmiş, ivedilikle ilgili idari, kolluk ve adli makamlara bildirilmiştir. Bunun üzerine konuyla ilgili idari ve adli işlem süreci başlatılmıştır. Kurum olarak her zaman şeffaflık ve çocuğa faydalılık ilkesini prensip edindiğimizden, olay ört bas edilmemiş bizzat tarafımızdan gerekli müdahaleler yapılmıştır. Dolayısıyla yaşanan menfur olayın kurumsal kimliğimizle ilişkilendirilmesi, kamuoyunda olumsuz algı oluşturulması doğru değildir. Kurum olarak daima güven, kalite ve verimliliği esas almanın yanında şeffaflığı ilke edindik. Tüm çocuklarımız bizim için çok değerlidir ve bize emanettir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme bilincindeyiz. Tüm kamuoyuna ve velilerimize çağrımız şudur; olay bireysel bir olay olup tüm öğretmenlerimizin itham altında bırakılması kabul edilemez. Şiddete karışan personelin olayın ardından kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Bilinmelidir ki, çocuklarımız güvendedir ve güvende olmaya devam edecektir. Bu tür olumsuz bir olayla kurumumuzun yıpratılmaya çalışılması bizi son derece üzmüştür. Kurum olarak bundan böyle ilkeli eğitim anlayışımızla velilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan ayrıca, kurumun şeffaf olduğuna dikkat çekerek, “Bizim kurumumuzun girişinde ve idare odamızda kamera vardır. Velilerimiz geldiği zaman giriş alanının içerisinde tüm koridorları ve ilgili alanları gönül rahatlığıyla görebilir. Biz bu olayın kamerayla tespitini yaptık ve velimize gösterdik. Gerekli işlemleri de yaptık. Bizim ilkemiz bir şeyi saklamak değildir. Bir şeyi ortaya koymaktır. Bunu ortaya koyarak gerekli müdahaleyi de yaptık zaten” diye konuştu.