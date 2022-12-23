Kromatografik teknikler ve uygulamaları öğrendiler

Düzce Üniversitesi Kimya Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Kromatografik Teknikler ve Uygulamalar" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda Doç. Dr. Ece Ergun tarafından verilen eğitim programına; Prof. Dr. Ümit Ergun, Doç. Dr. Ersin Orhan, Doç. Dr. Mecit Aksu, Doç. Dr. Sezen Sivrikaya Özak, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Biçer, Dr. Öğretim Üyesi Alparslan Atahan ile öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Ece Ergun, seminerde analiz yöntemlerinden biri olan kromotografik analiz hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Kromatografik teknikler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler aktaran ve konuyla ilgili örnekler paylaşan Ece Ergun, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak iş dünyası ve geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulundu.