KSS yönetiminden Başkan Ay'a ziyaret

Düzce Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bakan ve üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Düzce Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bakan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Bakan ziyarette yaptığı açıklamada KSS alanında yapılan asfalt çalışmaları ve bölgede devam eden yapılaşma konusunda Başkan Ay'ın gösterdiği ilgiden söz ederek “talep ve önerilerimize göstermiş olduğu ilgi için başkanımıza teşekkür etmek istedik. Her zaman sayın başkanımızın gönlü kapısı bize açık, Allah razı olsun. Daha önceki ziyaretlerde de konusu geçmişti. Sayın başkanım biz şu an 550 üyenin 460'ına tapularını verdik. Sizin de girişimleriniz ile asfalt ihtiyacımız karşılandı. Caminin de ruhsatını aldık, inşaatına başlayacağız, sosyal alanlar da olacak” dedi.

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ay da yaptığı açıklamada “KSS'deki asfalt ihtiyacı konusunda çalışmaları yakından bizzat takip ettim. Değerli yönetim kurulu üyeleri de bu süreçte karşılıklı iş birliği içinde çalıştık. Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yatırımlar bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.