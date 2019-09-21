Küçük çocuklar çöp topladı

DÜZCE(İHA) – Çilimli Anaokulu "Sorumlu tüketim ve üretim" hedefine katkı sağlamak ve çevre temizliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Temizlik Günü" organizasyonu kapsamında okul bahçemizdeki çöpleri topladılar.

“Her yıl dünyada 1,3 milyar ton atık üretilmekte ve 258-368 milyon ton çöplüklerde toplanmakta. Peki geri kalanı nerede? Nehirlerde, okyanuslarda, şehirlerimizde ve sokaklarda” diyen Çilimli Anaokulu minik öğrencileri çöp topladı.

Çilimli Anaokulu olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden "sorumlu tüketim ve üretim" hedefine katkı sağlamak ve çevre temizliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Temizlik Günü" organizasyonu kapsamında okul bahçemizdeki çöpleri topladılar.