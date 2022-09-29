İhlas Haber Ajansı

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Küçük itfaiyeciler yangın söndürdü

DÜZCE(İHA) – Çilimli Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftasını kutladı okul bahçesinde yangın söndürdü.


Çilimli Anaokulu öğrencileri Çilimli Belediyesi İtfaiye çalışanlarını okullarında misafir ettiler. Öğrencilere; İtfaiye Haftasının amacı, itfaiyenin ne iş yaptığı, itfaiyeye ihtiyaç olduğunda aranması gereken numara gibi konularda bilgiler verildi.


Bilgilendirmenin ardından ise yapılan tatbikatta minik öğrenciler eğlenceli ve heyecanlı dakikalar yaşadı. Yangın söndürülen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar.

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