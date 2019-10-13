Küçük öğrenciler itfaiyeci oldu

Ziyarette itfaiyeci kıyafetlerini giyen minikler itfaiye ekiplerinin kullandığı malzemeleri kullandılar.

Gelecekte yapacakları meslekleri tanımak için başlatılan proje kapsamında çeşitli meslekleri öğrenen anasınıfı öğrencilerinin bir durağı da Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü oldu. İtfaiye Müdürlüğünü gezen minik öğrenciler itfaiye araçlarını yakından görme fırsatı buldu. İtfaiye personeli minik öğrencilere itfaiye ekipmanlarını ve malzemelerini tanıttı.

Minikler, itfaiye personelinden yangın ve müdahale konusunda bilgi alırken yapılan uygulamalar ile eğlenerek öğrendiler.