İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük öğrencilerinden oyuncakları ile ‘Evde Kal' çağrısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Avni Akyol 1/C sınıfı öğrencileri evlerinde bulunan oyuncakları ile hazırladıkları kareografi ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

Oyuncaklarla ‘Evde Kal' çağrısı yapan öğrencilerin bu hareketi büyük beğeni topladı.


Türkiye'de Korona Virüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretime geçtiğimiz hafta ara verilmiş, bu ara 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Öğrencilerin eğitimleri ise EBA üzerinden başlanmıştı. Bu durum sonrasında öğrencilerin evde sıkılmaması için çalışma başlatan Avni Akyol İlkokulu'da öğrenciler ile bir çalışma başlattı. Birinci sınıf öğrencileri evlerinde oyuncakları ile ‘Evde Kal' yazısını yazarak fotoğraf çekildi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar dikkat çekerek, çocukların çağrısına vatandaşların kulak vermesi gerektiği dikkat çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.