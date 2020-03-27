Küçük öğrencilerinden oyuncakları ile ‘Evde Kal' çağrısı

Oyuncaklarla ‘Evde Kal' çağrısı yapan öğrencilerin bu hareketi büyük beğeni topladı.

Türkiye'de Korona Virüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretime geçtiğimiz hafta ara verilmiş, bu ara 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Öğrencilerin eğitimleri ise EBA üzerinden başlanmıştı. Bu durum sonrasında öğrencilerin evde sıkılmaması için çalışma başlatan Avni Akyol İlkokulu'da öğrenciler ile bir çalışma başlattı. Birinci sınıf öğrencileri evlerinde oyuncakları ile ‘Evde Kal' yazısını yazarak fotoğraf çekildi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar dikkat çekerek, çocukların çağrısına vatandaşların kulak vermesi gerektiği dikkat çekildi.