Küçük tenisçiler yarıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları küçükler tenis mahalli müsabakalarında 30 sporcu dereceye girmek için yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları küçükler tenis mahalli müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir tenis kortunda yapılan küçükler tenis mahalli müsabakalarına 30 sporcu katıldı.

Küçük erkeklerde 1. Mustafa Açıkalın Ortaokulu, 2. Özel Su Damlası Ortaokulu, 3. Özel Saraya Ortaokulu, 4. Özel Düzce Kültür Ortaokulu oldu.

Kızlarda ise Hürriyet Ortaokulu birinci, Özel Düzce Kültür Ortaokulu ikinci ve Mustafa Açıkalın Ortaokulu üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan tören verildi.