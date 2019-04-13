İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Küçüklerden büyük iş

Düzce Namık Kemal İlkokulu öğrencileri Gez-Gör-Yap-Öğren etkinlikleri kapsamında kentin tarihi, turistik mekanları ile mesire alanlarını geziyorlar.

Öğrenciler gezerken aynı zamanda mekanlarda piknikçilerden arda kalan çöpleri topluyorlar.


Düzce Namık Kemal İlkokulu yönetimi öğrencilerin il genelinde ki tarihi ve turistik mekanları ile mesire alanlarını tanımaları için “Gez-Gör-Öğren-Yap” adı altında proje başlattı. Proje kapsamında her hafta bir sınıf değişik mekanlara giderek hem geziyorlar hem de alanda bulunan ve piknikçilerden geride kalan çöpleri toplayarak çevre temizliğinin önemine dikkat çekiyorlar.


Son olarak Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Gırgın Çayırı mesire alanına giden öğrenciler burada piknikçilerden arda kalan onlarca torba çöpü toplayarak çevre temizliğine katkıda bulundular. Proje kapsamında gezilerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.