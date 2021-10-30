Kudret narı bu karışım ile tercih ediliyor

Düzce'de yapılan çalışma ile karışım haline getirilen kudret narı tercih edilmeye başlandı.

Son yıllarda şifa kaynağı olarak gündemde yerini tutan kudret narı, özellikle Yalova ve Bursa illerinde yetiştiriliyor. Akdeniz bölgesi ve Düzce'de de yetiştirilmeye başlanan kudret narı, tadı ve kokusu sebebi ile tercih edilmiyordu. Vatandaşların ürünü tercih etmemesi sebebi ile Düzce'de faaliyetlerine devam eden Arı Mucizesi Akademisi ürün üzerinde geliştirme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında içerisinde bulundurduğu Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Bakır ve Demir mineraline ilaveten A, B1, B2 ve C vitaminleri de barındıran çok zengin bir içeriğe sahip olan kudret narı, 1 yıl boyunca zeytin yağında fermente edildi. Daha sonra tadı ve kokusunun değişmesi ve daha güçlü şifa olması için bal ve propolis ile zenginleştirildi. Tadı ve kokusunun değiştirildiği ve mide rahatsızlığı olanlar tarafından tercih edilmeye başlanan ürün yoğun bir şekilde alıcısı ile buluşuyor.