Kulaçlar birincilik için atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de liselerarası yüzme il şampiyonasında 14 sporcu dereceye girebilmek için kulaç attı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları gençler yüzme il birinciliği müsabakaları Gençlik Spor Bakanlığını yüzme havuzunda yapıldı. 14 sporcunun kıyasıya yarıştığı yarışmada erkekler serbestte; 50 metre Alper Yıldız, 100 ve 200 metre Yusuf Efe Budakçı, sırtta 50 metre Mustafa Baler Yusufoğlu, 100 metre Kaan Yılmaz, Kurbağada 50 ve 100 metrede Kaan Yılmaz, Kelebek 50 ve 100 metre Yusuf Efe Budakçı birinci oldu.

Kadınlarda serbest; 50 metrede Ceren Topal 100 ve 200 metrede Özge İsmiçoğlu, sırtta 50 metrede Güneş Özkurt, 100 metrede Nazlı Önsöz, kurbağa 50 metrede Nazlı Önsöz, 100 metrede Güneş Özkurt, kelebek 50 ve 100 metrede Özge İsmiçoğlu ve 200 metre karışıkta Özge İsmiçoğlu birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.