Kullanım tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, il merkezi genelinde marketlere yönelik etiket ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor Ekiplerin, hafta sonu bir markette, vatandaşa satılmak üzere raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler olduğunu tespit etti.

Yapılan detaylı incelemenin ardından raflarda bulunan 48 parça ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini ve halen satışının yapıldığını kayıt altına alan ekipler, ürünlere el koyarak Tarım İl Müdürlüğü'nün markete işlem yapması ve ürünlerin imha edilmesi için tutanak tanzim etti.

Ramazan ayı olması hasebiyle denetimlerini sıklaştıran ekipler, tüketicinin korunması kanunu dahilinde kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halk sağlığının korunması ve vatandaşların herhangi bir zarar görmemesi için denetimlerine devam edecek.