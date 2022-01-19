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Kültürel miras taşıyıcısı ziyaret edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ziyaret gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Atay son olarak Ebru ve Savat Sanatçısı İbrahim Sami Özen'i evinde ziyaret etti.


Düzce'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının belirlenmesi yapıldı. 2022 yılında Kültürel miras taşıyıcılarına yönelik Vali Cevdet Atay'da taşıyıcıları tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler almaya başladı. Vali Atay son olarak Ebru ve Savat sanatçısı İbrahim Sami Özen'i evinde ziyaret etti. Yapılan çalışmalar ebru ve savatlar hakkında bilgiler alan Vali Atay, Özen'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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