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Kültürel miras taşıyıcısına Vali Atay'dan ziyaret

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca somut olmayan kültürel miras taşıyıcı olarak belirlenen El Nakış ustası Meral Çarıkçı Kaba’yı, Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca somut olmayan kültürel miras taşıyıcı olarak belirlenen El Nakış ustası Meral Çarıkçı Kaba'yı, Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcı olarak belirlenen isimleri ziyaret ediyor. Vali Atay son olarak El Nakış ustası Meral Çarıkçı Kaba'yı Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde ziyaret etti.


Burada yaptıkları el nakışlarını tek tek inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, Çarıkçı Kaba'ya çalışma hayatında başarılar diledi.

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