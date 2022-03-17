Kültürler öğrenci yurdunda görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerin ikamet ettiği Avni Akyol yurdunda kültürler masaya yatırıldı. Dünya'nın dört bir yanından gelen öğrenciler kültür atölyesinde, yaşadıkları yerler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yüksek Öğrenim Kurumu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin iş birliğinde yurt dışında yapılan Yabancı Öğrenci Sınavlarına girerek başarılı olup, Düzce Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere yönelik Avni Akyol Öğrenci yurdunda Kültürler atölyesi oluşturuldu. Uluslararası öğrencilerin yer aldığı atölyede Dünya'nın dört bir yanında yaşayan öğrenciler, yaşadıkları şehirlerde ki kültürleri diğer arkadaşlarına anlattı. Farklı kültürlere sahip gençlerin buluştuğu atölyede her hafta farklı ülkelerin tanıtımı yapılıp, o ülkelerle ilgili konular işleniyor.