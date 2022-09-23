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Kültürpark havası ile güzelliği ile dikkat çekiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve doğası ile dikkat çeken Kültürpark, sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve doğası ile dikkat çeken Kültürpark, sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.


Düzce'nin önemli turistik alanlarından birisi olan Kültür Park, sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor. Efteni Gölü'nün hemen yanında bulunan, geniş arazi içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği Kültür Park Gölyaka sınırları içerisinde yer alıyor. 790 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük mesire alanlarından birisi olan park içerisinde hava sporları, doğa yürüyüşü, çadır ve karavan kampı, bisiklet ve foto safari gibi etkinlikler yapılabiliyor. Park sonbahar aylarında ise renk cümbüşünü yaşamak isteyenleri bekliyor.

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