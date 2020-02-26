Kupa uygulamalarının ikincisi gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ilkini geçtiğimiz haftalarda yaptığı Kupa uygulamaları Eğitimi'nin ikincisini gerçekleştirdi. Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, “Kupa Uygulamasının Tarihçesi, Önemi ve Çeşitleri”, “Kupa Uygulaması ile İlgili Teoriler”, “Kupa Uygulamasının Yapılamayacağı Durumlar”, “Kupa Uygulaması Sırasında Kullanılan Malzemeler ve Uygulama Teknikleri” konuları teorik ve pratik olarak ele alındı.

Tüm katılımcılar yeterli tecrübeyi elde ederek uygulama yapma imkanı sağlanan eğitim sonunda son derece yoğun ve verimli bir kurs geçirdiklerini dile getirirken, eğitim sonunda yapılan sınavdan başarılı olan tabip ve diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı onaylı Kupa Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı.