Kural tanımaz sürücüler drondan kaçamadı

Düzce'de Bölge Trafik ekiplerinin D-100 Karayolu üzerinde dron ile havadan yaptığı denetimde 15 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Bölge Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri karayollarında güvenli araç kullanımı ile ilgili olarak denetimlerine hız verdi. Bu çerçevede ekipler, hem karadan hem de dron ile havadan denetimlerine devam ediyor. Ekipler, D-100 Karayolu Taşköprü Işıklı kavşakta dron ile havadan uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, direksiyon başında cep telefonu ile konuşan sürücüleri belirledi.

Denetimlerde 95 araç denetlenirken kural ihlali eden 15 araç sürücüsüne 7 bin 570 TL cezai işlem uyguladı.