Kurallara uymayan avcılara geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av koruma kontrol faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan koruma faaliyetlerinde 25 avcı kontrol edilirken 2 kişiye av kabahatinden dolayı tutanak tanzim edildi. 1 adet yarı otomatik takozsuz tüfeğe ve 3 adet yaban ördeğine el konuldu.

Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek kurallara uyarak avlananlara teşekkür ettiler.