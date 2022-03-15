İhlas Haber Ajansı

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Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Düzce’de jandarma trafik ekipleri kuralla uymayan 11 araç sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de jandarma trafik ekipleri kuralla uymayan 11 araç sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri Düzce-Akçakoca karayolu, Gölyaka ve Çilimli ilçe bağlantı yollarında uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında 126 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 11 sürücüye 12 bin 783 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 4 araçta trafikten men edildi.

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