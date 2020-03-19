İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce’de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ile birlikte Düzce Valiliğine de bildirilen “Koronavirüs Tedbirleri Konulu Genelge” kapsamında denetimlere çıktı. Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, kafetarya, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, kır bahçesi, nişan - düğün salonu, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçeleri, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin ), hastalığın bulaşma riskini artırma tehlikesi olduğu gerekçesi ile mekanların geçici olarak kapatılması gerektiği tebliğinde bulundu.


Bu kapsamda denetimlerini gerçekleştiren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, kurallara uymayan işletmeler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacaktır uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.