İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurallara uymayıp sokağa çıktılar cezayı yediler

DÜZCE(İHA) – Düzce’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 12.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 12. haftasında 54 kişiye 187 bin 326 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kısıtlamada alkol satışı yaptığı tespit edilen bir büfe sahibine ise kurallara riayet etmediği gerekçesiyle tutanak tutuldu.


Ülke genelinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 12. Haftasında da kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 54 kişiye 187 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca kısıtlamada alkol satışı yaptığı tespit edilen bir büfe sahibine ise kurallara riayet etmediği gerekçesiyle ceza kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.