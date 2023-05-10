Kuran kursu öğrencilerine kanser taraması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama merkezi, Beyköy'de kuran kursu öğrencilerine kanser taraması gerçekleştirdi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri kanser tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) Biriminde görevli ekiplerce, kadınların serviks kanseri risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmek, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirmek amacıyla, Beyköy Yeni Mahalle Kur'an Kursunda eğitim düzenledi. Eğitim sonrası kursiyerlere kanser taraması yapıldı.