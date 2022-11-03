Kuran kursundaki tatbikat gerçeğini aratmadı

Düzce(İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan deprem tatbikatında Düzce'de kuran kursundaki öğrenciler çök kapan tutun yaptılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 81 ilde bağlı kurum ve kuruluşlarda deprem ve afetlere hazırlık tatbikatı yapıldı. Düzce'de Hafız Hasan Şen kuran kursunda düzenlenen tatbikatta ise Vali Cevdet Atay, Müftü Rüstem Can, AFAD Müdürü Ali Kartal ile Düzce'de ki resmi kurumların müdür ve idarecileri katıldı. Tatbikatta AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Düzce 99 Arama Kurtarma Derneği, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay ekipleri de yer aldı.

Kuran Kursunda eğitim gören öğrenciler, çalan sirenlerle önce oldukları yere kapandı. Ardından sirenin durması ile birlikte Vali Atay ve eğitimcilerle birlikte kuran kursu bahçesinde toplanma alanı olarak belirlenen noktada toplandı. Başarılı geçen tatbikatın ardından ise itfaiye ekipleri meydana gelebilecek yangın anında yapılması gerekenleri kursta bulunan öğrencilere anlattılar. İtfaiye ekipleri ayrıca öğrencilere uygulamalı olarak yangına müdahalede ettirdiler.