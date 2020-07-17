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Kurban Bayramı öncesi Çin malı bıçak almayın uyarısı

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte yoğun olarak çalışmaya başlayan bıçak üreticileri, vatandaşları Çin malı bıçak almamaları konusunda uyardı.


Düzce'de Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak satıcıları da pazara inmeye başladı. Yıllardır bıçakçılık ile uğraşan Mustafa Şen, bayram öncesi bıçak alacak olan vatandaşları, kaliteli ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı. Vatandaşların yerli bıçakları tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Şen, alınacak bıçağın arkasının kalın olmasını ve kurban için 3 çeşit bıçak alınması gerektiğini ifade etti. Şen, "Bıçak on numara olacak. Dövme olacak. Çin malı olmayacak. Çakma olmayacak, adam gelecek bizden bıçağını alacak. Kurbanlık kesiminde sıyırma bıçağı var, kesme bıçağı var, boğaz bıçağı var. Her biri ayrı ayrı bıçaklar. Kurbanlık bıçak fiyatları 30 liradan başlıyor. 100 liraya kadar çıkıyor. İyi bir bıçak alacaksa en az 60 lira vermesi gerekiyor. Bu bıçaklar ile hayvanı yatırdığında direk kesimini yapabilirsin. Çok basit bir çalışma bu” dedi.


Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık kesecek vatandaşlar ise bıçakçılara giderek bıçaklar hakkında bilgiler alırken, alış verişi son güne bırakmayı düşündüklerini söylediler.

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