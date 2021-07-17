Kurban Bayramı öncesi denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri ile et ürünleri satışı yapan noktalara denetim yaptı.

Kurban Bayramının yaklaşması nedeni ile Tarım ve Orman Müdürlükleri rutin gıda denetimlerine ilaveten Kurban Bayramı öncesi özellikle bayramda yoğun olarak tüketilen ürünlere yönelik denetim yaptı. Tatlı ve pastacılık ürünleri üretimini yapan iş yerleri başta olmak üzere, çikolata ve bayram şekerlemelerinin satışa sunulduğu işyerleri ile et işleme yeterliliğine sahip kasap gibi işyerlerine yönelik il genelinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, “Tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli Gıda Kontrol Görevlisi personellerimizin kurban bayramına yönelik denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor. Yılbaşından beri yaklaşık 3 bin 731 gıda işyeri denetimi yapıldı. Tüketicilerimiz de birer gönüllü gıda denetçisi gibi hareket ederek, ambalajsız, açıkta satılan, etiketsiz; üreticisi, markası ve gıda kayıt belgesi olmayan ürünleri satın almamaları, ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçmemiş olması ile ambalajlarının sağlam ve şişmemiş olmasını dikkatle kontrol emesi gerekiyor. Gıda temininde halk sağlığı ve gıda güvenliği yönünden şüphe duyulan bir konu olduğunda tüketiciler telefonla ALO 174 Gıda İhbar Hattını arayabilirler” dedi.