Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti.

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesimi sırasında kendini yaralayanlar da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildiler.

Kurban kesimi sırasında yaralanan bir kişi, “Kaza işte bıçak elimden kaydı. Dikiş attırdık çıktık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler. Daha kötü sonuçlarda çıkabilir” dedi.

Hastaneye gelenlerin çoğunun ya bacağından ya da elinden yaralı olduğu görüldü. Sabah erken saatler olmasına rağmen Düzce il genelinde hastanelere 24'e yakın kişi kesik yaralanması ile geldi.