Kurban'da hayır için dana aldılar kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Ş. çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri toplanan yardımlarla kurban bayramında büyükbaş bir hayvan alıp kestiler. Kesilen etler ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Delta Alfa çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri örnek bir çalışmaya daha imza attılar. Birçok kişinin yardımını koşan işçiler bu kez toplanan yardımlar ile hayır için alınan büyükbaş danayı kestiler. İşçiler ve dernek üyeleri tarafından hazırlanan etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere steril ortamda paketlendi. Ardından ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Sedat Mıhçı, destek olan işçilere teşekkür ederek “Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.