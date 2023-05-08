Kursiyerler hayran kaldı

Kent Konseyinin girişimi ile planlanan proje gezilerinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Konuralp Antik Kenti'nden başlayarak merkez çevresinde tamamlanan ve devam eden projeleri ziyaret ederek detaylı bilgi aldı. Gezilerin sonunda Başkan Özlü'nün misafiri olarak Mutfak Sanatları Merkezi'ne giden kursiyerler gezilerin organizasyonunda emeği olanlara teşekkür etti.

Projeler görülmeye değer

İlde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyleyen kursiyerler, kente kazandırılan eserler için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ederek, “Düzce'miz her şeyin en güzeline layık, belediye başkanımız da bunu biliyor. Şehrin her yerine yapılan yatırımlar bizi çok mutlu etti. Herkes bu çalışmaları mutlaka görmeli” dedi.