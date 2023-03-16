Kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezince, koruyucu sağlık hizmetleri dahilinde Aziziye Mahallesinde bulunan BELMEK kursunda eğitim alan kursiyerleri ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş taraması gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitim ve tarama programında, sağlıklı yaşam için ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği ve doğru diş fırçalama teknikleri konularında eğitim verildi, eğitim sonunda kursiyerler diş hekimlerimizce diş taraması yapıldı.

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ağız ve diş sağlığının korunmasının, iyileştirilmesinin koruyucu hizmetlerin yürütülmesinde gereken önemin mutlaka verilmesi gerektiğini söyledi. Ağız ve diş sağlığı sorunlarının bütün yaş gruplarını olumsuz yönde etkileyen, önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini dile getiren Dr. Yılmaz, hayati risk oluşturmadığı için gereken önem verilmeyen ağız ve diş bakımı yetersizliğinin, buna bağlı oluşabilecek bir takım hastalıkların riskini artırdığına dikkat çekti.

Yasin Yılmaz, yürütülen ağız ve diş sağlığı eğitim ve tarama programlarıyla halkın ağız ve diş sağlığı bakımı konusunda bilgiler edinmeleri, bireylerin doğru tavır ve alışkanlıkları geliştirmesinin sağlanması ve koruyucu uygulamalarla hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.