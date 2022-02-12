İhlas Haber Ajansı

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Kursiyerlere davranış problemleri çözümleri anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, dezavantajlı vatandaşlara yönelik açtığı kurslarda bulunan kursiyerlere eğitimler vermeye devam diyor.


Düzce'de dezavantajlı vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüten Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda dezavantajlı vatandaşlara yönelik açılan kurslarda bulunan kursiyerlere, aile eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında ‘Davranış problemleri ve çözüm yolları konulu eğitim kursiyerlere verildi.

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