Kursiyerlere davranış problemleri çözümleri anlatıldı

Düzce'de dezavantajlı vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüten Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda dezavantajlı vatandaşlara yönelik açılan kurslarda bulunan kursiyerlere, aile eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında ‘Davranış problemleri ve çözüm yolları konulu eğitim kursiyerlere verildi.