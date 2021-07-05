Kursiyerlere sağlıklı yaşam tüyosu

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan kursiyerlere, Sağlıklı Yaşam Merkezi uzmanları tarafından ‘Obezite, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam' konulu eğitim verildi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kursları kursiyerlerin, mesleki eğitimlerinin yanı sıra sosyo-kültürel açıdan da seminer ve bilgilendirmelerle donanımları artırılıyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kursiyerleri hayata da hazırlayan BELMEK, obezite ile mücadele bilgilendirme toplantısının ilkini gerçekleştirdi. Sağlıklı Beslenme eğitim toplantısına BELMEK kursiyerlerinin yanı sıra Düzce Belediyesi Konuralp yerleşkesinde görevli personeller de katılım sağladı.

Kursiyerlerin soruları cevaplandı

Belediye Konuralp yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Diyetisyen Nidanur Kara kadın ve erkeklere obezite ile mücadele konusunda bilgiler aktardı. Obezitenin yol açtığı sağlık problemleri, dengeli ve sağlıklı beslenmenin hayata getirdiği kolaylıklar, sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilerin verildiği toplantıda kursiyerlerin soruları da Diyetisyen Nidanur Kara tarafından cevaplandırıldı.